Prellenkirchen: Pkw rammt Laterne und Baum

Auf der Oberen Hauptstraße ereignete sich am Feiertag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto schwer beschädigt wurde, wie die Feuerwehr Prellenkirchen berichtet. Die Lenkerin dürfte die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren und war damit in eine Straßenlaterne und einen Baum gekracht. Das Auto blieb schwer beschädigt vor den Resten des Baumes stehen. Die Lenkerin und ein mitfahrendes Kind wurden von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettung betreut, sie blieben unverletzt.

Die Feuerwehr Prellenkirchen übernahm den Abtransport des Wracks. Mit der Seilwinde wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn gezogen und anschließend mit der Abschleppachse von der Einsatzstelle abtransportiert. Ausgeflossene Betriebsmittel wurden gebunden und die kaputte Laterne und der Baum zum Bauhof gebracht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Mann rund zwei Stunden im Einsatz.

Indirekt mit dem Vorfall in Prellenkirchen hängt auch der tragische Unfall in Hainburg zusammen, als ein Elfjähriger auf die Fahrbahn gelaufen war und dabei von einem Polizeiauto erfasst wurde. Die Beamten waren zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes gerade am Weg zum Unfall nach Prellenkirchen - siehe unten: