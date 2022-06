Unglück Zwei Verletzte nach Flugzeugabsturz im Bezirk Bruck a.d. Leitha

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild: "Christophorus 3" Foto: APA

E in Flugzeugabsturz in Hundsheim im Bezirk Bruck a-d. Leitha hat am Sonntagnachmittag zwei Verletzte gefordert.