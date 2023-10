Vorwurf der Hetze: Schlagabtausch geht in die nächste Runde

Wie schon berichtet warf Bürgermeister Medwenitsch Slezak vor, Hetze zu betreiben und schon genug Schaden für die Gemeinde und die Politik angerichtet zu haben. Slezak entgegnet den Vorwürfen und gibt gegenüber der NÖN an: „Es sind die ureigensten Aufgaben der Opposition, die Abläufe kritisch zu hinterfragen und eventuelle Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Ebenso auf eine zweckmäßige, wirtschaftliche und sparsame Gebarung der Gemeinde zu achten und diese zu kontrollieren. Dass diese Aufgabe als Rufschädigung und Hetze bezeichnet wird, sagt doch einiges über das Amtsverständnis des Bürgermeisters aus.“

Weiters bekräftigt er, Medwenitsch würde nach seinem Belieben schalten und walten und glaube, sich an keine Vorschriften halten zu müssen. Dies untermauert er mit folgenden Argumenten: So sei auf einem Grundstück ein Gebäude ohne baurechtlichen Konsens errichtet worden, es habe erst der Klarstellung der Bezirkshauptmannschaft an den Bürgermeister über die richtige Vorgangsweise bedurft. Slezak wirft dem Bürgermeister weiters vor: „Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das Recht, jene Akten einzusehen, auf die sich die Verhandlungsgegenstände einer anberaumten Gemeinderatssitzung beziehen. Die Ergebnisse der Vorberatung in den Ausschüssen und im Gemeindevorstand, einschließlich der Anträge an den Gemeinderat, sind diesen Akten beizuschließen. Herr Bürgermeister Felix Medwenitsch ist der Meinung, dieses Recht individuell auslegen zu können, indem er den Akten Unterlagen im eigenen Ermessen beilegt oder diese vorenthält.“ Zudem habe der Bürgermeister ohne Beschluss des Gemeinderates, eine Auskunftsperson den Beratungen zu einem Tagesordnungspunkt beigezogen und dies, obwohl er ausdrücklich auf die Notwendigkeit eines Beschlusses hingewiesen wurde.

Bürgermeister Medwenitsch erklärte auf Anfrage der NÖN, dass die Anschuldigungen Slezaks „schön langsam in ein Kasperltheater“ ausarten würden. „Ich bin nicht gewillt und habe auch nicht die Zeit, mich medial über so lächerliche Themen mit Herrn Slezak in der Öffentlichkeit auszutauschen. Das Niveau ähnelt einer mir bekannten Kindersendung „1,2, oder 3“ mit dem Slogan ,Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht'“, so der Bürgermeister. Vielmehr verweist er auf wichtige Projekte, die die Gemeinde derzeit umsetze bzw. plane. Derzeit wird ein neues Feuerwehrhaus errichtet, man ist gleichzeitig mit der Umsetzung für einen Neubau eines Kindergartens für Zweijährige beschäftigt, zählt Medwenitsch Beispiele für Vorhaben auf, die seiner Aufmerksamkeit bedürfen würden.