Scharndorf: Gemeinsam Volkslieder singen

Sopranistin Gabriele Rupp lädt mit Gitarrist Michael Gaal zum gemeinsamen Singen in ihren Hof, Hauptstraße 2, ein. Am Sonntag, 13. August werden ab 16 Uhr zusammen mit den Besuchern alte und neue Volkslieder angestimmt. „Schon bei unserem offenen Singen im Advent habe ich bemerkt, da besteht Nachfrage, daher möchte ich das gerne im Sommer wiederholen“, sagt Rupp. Als Bezirkssprecherin der „Volkskultur Niederösterreich“ versammelte sie bereits in der Reihe „Singen mit Aussicht“ Sangesfreudige aller Altersstufen zum gemütlichen Singen im Rohrauer Haydnhaus. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wir möchten einen kleinen Chor bilden, es sind aber auch Zuhörer gerne willkommen“, sagt Rupp. „Begleitet werden die Lieder von Michael Gaal, einem versierten Gitarristen mit gutem Gehör und großen Wissen im Volksliedbereich“, so Gabi Rupp.

Die Veranstaltung ist für rund zwei Stunden geplant, in der Pause werden gemäß dem Motto „Wasser und Wein“ für eine freie Spende Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. Geöffnet ist auch das Atelier, es wird einen kleinen Handwerksmarkt geben, auf dem Keramik, Stoffarbeiten und Patchwork angeboten werden. Der Reinerlös aus dem Verkauf kommt der Lebenshilfe Bruck zugute.