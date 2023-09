„Tierische“ Buchpräsentation in Sommerein

Es war ein gelungener und äußerst unterhaltsamer Abend in ehrwürdigem Ambiente. Aus der kürzlich erschienenen Kurzgeschichtensammlung „Zum Fressen gern“ gaben Schlembach und sein steirischer Kollege und Herausgeber Wolfgang Pollanz Auszüge aus ihren Beiträgen zum Besten. Pollanz beschreibt in seiner Kurzgeschichte „Von Katzenklavieren, Faultieren und anderen musikalischen Viechern“ humoristisch und mit einem Augenzwinkern unter anderem ein angeblich im 17. Jahrhundert vom Jesuitenpater Athanasius Kircher erfundenes „Katzenklavier“ und erwähnt die „Erfindung der Tonleiter“ die laut dem Spanier Gonzalo Fernández de Oviedo auf die „außergewöhnlichen Stimmen“ brasilianischer Faultiere zurückgeht. Gewitzt spannt Pollanz den Bogen von solch illustren Geschichten bis hin Tieren, die in großen Hits der Musikgeschichte Einzug gefunden haben, wie zum Beispiel „Martha My Dear“ von Paul McCartney, der in diesem Lied eine Liebeserklärung an seinen Old English Sheepdog namens „Martha“ richtet.

Auf eine andere, jedoch nicht minder witzige Art und Weise widmet sich den Themen „Tier“ und „Popkultur“ Mario Schlembach. Dieser betreibt in seinem Aussiedlerhof in Sommerein eine Hühnerzucht. In seinem Beitrag zum Buch hat er diesen nicht nur Namen verpasst, sondern auch gleich noch die passenden Biographien, die angelehnt sind an bekannte musikalische Größen. So ist etwa vom Hahn „Elvis“ die Rede, der gerne „schlechte Filme, Kitsch und kaum geschlüpfte Küken“ mag, von „Lady und ihrer Gaga“ bis hin zu „Tina“, die auf manche Fragen gereizt mit „What's Eggs got to do with it“ reagiert. Die rund 50 anwesenden Gäste zeigten sich sehr erheitert über derlei Tierisches und Amüsantes. Diese Anthologie, die unter anderem auch eine Kurzgeschichte von Franzobel enthält, ist beim Verlag „Edition Kürbis“ erschienen und enthält neben zahlreichen weiteren Beiträgen auch eindrucksvolle Bilder unserer vierbeinigen Freunde, der Hunde, und eine Playlist auf Spotify- mittels QR-Code erhält man Zugriff auf die „Animal's Playlist“.