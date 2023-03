Circus Pikard startet Tournee in seiner Heimatgemeinde Hof

Premiere feiert „Einmal um die Welt“ am 31. März in Hof am Leithaberge, wo die Zirkustruppe auch ihr Winterquartier hat. Bis 2. April kann man die Show dort bestaunen. Der Titel des neuen Programms verspricht eine Weltreise und das soll sich auch in den einzelnen Acts widerspiegeln. Jeder Programmpunkt entführt in ein anderes Land, von unseren Nachbarn Deutschland und Italien bis hin zu fernen Destinationen wie Indien, Japan oder Brasilien.

„Der Circus Pikard ist weltberühmt in Niederösterreich und jetzt bringen wir die ganze Welt mit unserem Zirkuszelt in die niederösterreichischen Ortschaften, die wir auf unserer Tournee besuchen – und das sind immerhin 19 Orte“, kündigt Alexander Schneller, der Direktor des Circus Pikard, an. Wie gewohnt spielt die Musik eine große Rolle bei der neuen Show, so wird etwa eine Nummer zu Nenas „99 Luftballons“ performt – das Lied wird heuer bereits 40 Jahre alt. „Die Stimmung der ganzen Show ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und auch ein wenig exotisch – ganz so, wie ein Zirkusbesuch sein soll“, freut sich Alexander Schneller auf die kommende Saison. In Hof sind die Artisten jeweils um 16 Uhr beim Sportplatz in der Seibersdorferstraße zu sehen. Danach geht es weiter nach Laxenburg, Pottendorf und Baden. Die weiteren Termine findet man auf www.zirkus.at

