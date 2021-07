Unwetter: Zahlreiche Keller unter Wasser .

Eine schwere Gewitterfront traf am Sonntagnachmittag auch den Osten des Bezirks mit voller Wucht. Gegen 17 Uhr entlud sich eine Unwetterzelle mit bis zu 80 Litern Niederschlag in kürzester Zeit. Zahlreiche Notrufe in der kurz zuvor besetzten Bezirksalarmzentrale Bruck/Leitha waren die Folge.