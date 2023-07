Schmierereien bei Brucker Burg verärgern Anrainer

Sprayer suchen die Stadt immer wieder heim. Zuletzt war wiederholt die Wohnhausanlage in der Burg Ziel von Vandalen. Sowohl auf den Postkästen als auch auf der Hausmauer wurden Schmierereien hinterlassen. Die Schriftzüge, die etwa am Fahrradabstellplatz der Burg angebracht wurden, ähneln jenen, die auch an der Parkbad-Mauer oder im Harrachpark zu finden sind.

„Die Hausparteien sehen es als einen Akt des Vandalismus“, findet ein Bewohner der Burg die Spray-Aktionen nicht gerade kunstvoll. Anzeige bei der Polizei sei daher bereits erstattet worden.