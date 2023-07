Sarasdorfer Feuerwehr lädt zum Fest

Am Freitag, den 4. August startet um 20 Uhr die „Saugerparty“ mit dem Almrausch DJ Team und der Liveband Essigschurkal. Somit steht einem stimmungsvollen Abend nichts mehr im Wege.

Am Samstag besteht die Möglichkeit für die Bevölkerung, ihre Feuerlöscher überprüfen zu lassen. Der Festbetrieb ruht an diesem Tag. Am Sonntag geht es dann weiter mit dem Frühschoppen mit „Wendi's böhmischer Blasmusik“. Auch eine Tombola wartet auf die Besucher des Fests, für Speis und Trank ist natürlich gesorgt.