Margarethen am Moos: „Was ist los? Ist was los?!“ hat neuen Vorstand

1987 gründeten Familie Brönner und Heinz Krendl eine Arbeitsgruppe. 1989 wurde daraus der Verein „Was ist los? ist was los?“. Eingetragen ist er als Verein für Kultur, Fremdenverkehr und Dorferneuerung. Es war ein Verein, wo nicht nur Menschen aus Margarethen oder Enzersdorf zusammen kommen konnten, sondern auch Zugezogene und Freunde von Ortsansässigen. Ein lebendiges Miteinander soll gelebt werden. Countryfest, Adventfenster, Silvesterpunsch waren zum Beispiel Veranstaltungen, die vom Verein organisiert wurden. Es wurden Rad- und Hotterwanderungen angeboten, ein Kultur- und Kräuterweg präsentiert, ein provisorischer Steg beim Reisenbach angelegt. Kurz: der Verein war sehr aktiv.Nach dem Tod von Obfrau Erika Hiermayer und den Auswirkungen der Pandemie glaubten dann viele schon an das Aus des Vereins. Auf Facebook entdeckte man kürzlich aber wieder ein Lebenszeichen.

Die NÖN fragte nach. Und tatsächlich. Der Verein hat einen neuen Vorstand und revitalisiert aktuell das Vereinsgebäude in der Pater Theresius-Siedlung 14a in Margarethen am Moos.Neuer Obmann ist Andreas Schopf. Ein so genannter „Zuagrasta“, der aber schon davor freundschaftlich mit dem Ort verbunden war. Mit seinem Stellvertreter ist Hans Peter Böckl aus Biedermannsdorf, Bruder des Betreibers der Margarethner Stub`n. Mit Kassier Markus Leiner aus Margarethen am Moos und Schriftführerin Susanne Seyer, ebenfalls aus Margarethen am Moos, bildet man den neuen Vorstand des Vereins.„Schon im Sommer 2022 haben wir mit dem alten Vorstand Gespräche geführt. Wir haben unterstützt, um den Verein weiterzuführen. Es hat sich herausgestellt, dass die Wahl eines neuen Vorstands die beste Option ist für die nächsten Jahre, wenn wir dem Verein neues Leben einhauchen wollen“, so Schopf.

Gesagt. Getan.Im ersten Schritt ginge es darum, zu zeigen, dass man wieder aktiv ist. Deswegen wurde auch die Facebookseite eröffnet. Mitglieder-Newsletter soll es bald geben und die Mitglieder revitalisieren aktuell das Vereinshaus – innen und außen. „Und das wird uns noch das restliche Jahr beschäftigen“, lacht Schopf. Der Verein soll jedenfalls eine Plattform sein, wo sich alle Altersgruppen austauschen können. Darüber hinaus liege den Mitgliedern die Pflege und Erhaltung von Kultur und Bräuchen am Herzen. Und: „Neue Bewohner haben bei uns die Möglichkeit, ,anzudocken‘ und am Dorfleben teilzunehmen“, so Schopf.

Der Zustrom an Mitgliedern läuft bereits. Die Betreiber des Restaurants „Zum Platzhirsch“ konnten auch schon als Mitstreiter gewonnen werden. Der Verein zählt nun schon 100 Mitglieder.Die erste Möglichkeit, als Verein gemeinsam aufzutreten, gab es am Sonntag beim Frühschoppen.

In Zukunft will der Verein wieder mehr Veranstaltungen organisieren und Geld lukrieren, um dem Ort wieder etwas zurückzugeben. Man will sich für Dorferneuerungsprojekte tatkräftig engagieren - zum Beispiel Natur und Kulturschönheiten verständlicher präsentieren oder auch die Chronik von Margarethen aufarbeiten und fortführen. „Das wird aber alles kein Sprint, sondern ein Marathon. Jetzt geht es darum, dass sich Mitglieder kennenlernen und wieder engagieren. Gespräche mit anderen Vereinen wollen wir auch führen. Damit es ein großes Miteinander geben kann, was es letztendlich sein soll“, erklärt der neue Obmann.Wichtig ist dem Verein außerdem: „Wir wollen keinem politischen Lager zugeordnet werden!“, hält Schopf abschließend fest.