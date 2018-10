Die Zahl der Beschwerden über den Fluglärm ist in Bruck selten zuvor so hoch gewesen wie in den vergangenen Monaten. Gemeinsam mit Berater Hermann Ferschitz diskutierte SP-Bürgermeister Gerhard Weil nun den gefühlten Anstieg der Lärmbelastung mit den Vertretern des Dialogforums.

„Es war ein sehr gutes Gespräch. Wir sind auf einem positiven Weg“, zeigte sich Weil danach optimistisch. Vereinbart wurde, dass es eine Reihe von Maßnahmen geben soll, die alle ein wenig dazu beitragen sollen, dass die Brucker Bevölkerung weniger Lärm abbekommt.

Mehr dazu