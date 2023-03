FF Bruckneudorf bei Löschung des Schilfbrands dabei

Diese Wrack einer Schilfschneidemaschine gilt als Brandverursacher Foto: Hannes Kampel, Hannes Kampel

Erst gestern Vormittag konnte nach knapp 24 Stunden Löscharbeiten, bei denen auch Hubschrauber des Innenministeriums und „Blackhawks“ des Bundesheeres zum Einsatz gekommen waren, „Brand aus!“ gemeldet werden. An vorderster Front dabei waren auch Kommandant Hannes Kampel mit 13 seiner KameradInnen und zwei Einsatzfahrzeugen. Verursacht hatte den Brand, der eine Fläche von rund 200 ha in Asche verwandelt hat, was in etwa 30 Fußballfeldern entspricht, eine defekte Schilfschneidemaschine. „Es waren sehr beschwerliche und kräfteraubende Löscharbeiten“, erklärt Kampel, „wir sind teilweise knietief im Morast gesteckt und mussten oft unter Atemschutz arbeiten, weil die Rauchgasentwicklung teilweise extreme Ausmaße annahm.“ Es kam zu keinen Personen- oder Gebäudeschäden, da das Feuer rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden konnte, bevor es Wohnhäuser in Winden und Breitenbrunn erreichen konnte. Neben der Katastrophe für Fauna und Flora zählen zu den Sachschäden einige Holzbrücken entlang der Schilfwanderwege. Zusätzlich zu den KameradInnen aus Bruckneudorf waren noch 24 andere Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Kampel ist „sehr stolz“ auf seine Truppe und lobt die „wunderbare Zusammenarbeit“ mit den anderen Einsatzteams.

