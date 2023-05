ÖVP fordert Tiefgarage am Brucker Hauptplatz

Das European Street Food Festival lockte in der Vorwoche tausende Besucher auf den Brucker Hauptplatz (die NÖN berichtete). Angesichts des großen Erfolgs wurde schon kurz darauf bekannt gegeben, dass die Veranstalter nächstes Jahr wiederkommen wollen – als Termin wurde das Pfingstwochenende genannt. Überlegt wird auch, dem Festival nächstes Jahr mehr Fläche zu geben, denn der halbe Hauptplatz erwies sich heuer definitiv als ziemlich eng für die Menschenmengen.

ÖVP-Sprecher Ronald Altmann nimmt das Festival nun zum Anlass, um über die Parkplatz-Situation in der Stadt nachzudenken. Der Erfolg habe sich abgezeichnet. Das Festival sei gut beworben gewesen. „Nur zeigte sich wieder einmal, dass Bruck auf so einen Erfolg gar nicht vorbereitet ist. Es gibt viel zu wenige Parkplätze, die man dann durch die halbe Hauptplatz-Sperre noch einmal reduziert. Die Verkehrsführung tat ihr Übriges dazu“, betont Altmann, dass ortsunkundige Besucher etwa Schwierigkeiten hatten, den Harrachkeller zu finden. Sein erster Vorschlag wäre gewesen, das Festival in die Fußgängerzone zu verlegen bzw. die Tiefgarage in der Johngasse zu erweitern. Da sich aber gezeigt habe, dass die beim Festival gar nicht angenommen wurde, kommt Altmann zu dem Schluss, dass die Lösung nur lauten könne: „Bauen wir eine Tiefgarage am Hauptplatz.“ So dynamisch wie sich Bruck entwickle, sei das eine Überlegung wert, meint der ÖVP-Stadtrat.

Verkehrsstadtrat Böhm: „Es gibt viel wichtigere Dinge“

Auf NÖN-Anfrage beim zuständigen Verkehrsstadtrat Felix Böhm (Bürgerliste) verschlägt es dem fast ein bisschen die Sprache: „Es ist doch der 1. Mai, nicht der 1. April“, meint er schließlich und erteilt dem Ansinnen eine klare Absage. „Das kann man doch nicht verquicken. Ja, beim Festival waren tausende Leute, aber davon abzuleiten, dass wir unterm Hauptplatz eine Tiefgarage bauen sollten, halte ich für sehr übertrieben. Man muss schon die Kirche im Dorf lassen“, sagt Böhm. Es gebe reichlich Parkplätze in der Innenstadt, verweist Böhm etwa auf jene in der Schlossmühlgasse oder in der Tegetthoffgasse. „Das ist für mich definitiv kein Thema. Da gibt es so viel wichtigere Dinge, da brauche ich etwa nur an die Stadthalle und an die Musikschule denken“, betont Böhm. Sein Ziel sei vielmehr, den Hauptplatz so umzugestalten, dass es mehr Bäume und Grünflächen gibt. „Manches geht ohnehin nicht, weil einfach so viele Leitungen unter der Erde liegen. „Aber wegen einzelner Veranstaltungen kann ich doch jetzt keine zusätzliche Tiefgarage planen. Für solche Vorschläge habe ich kein Verständnis“, ist Böhms Meinung eindeutig.

