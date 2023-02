Ehepaar in Gramatneusiedl von Pkw erfasst

Nach Polizeiangaben vom Montag wurde die schwer verletzte 72-Jährige per Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum nach Wien-Meidling geflogen. Ihr um zwei Jahre älterer Mann erlitt leichte Blessuren und wurde an Ort und Stelle von Rettungskräften versorgt.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mitteilte, hatte der 67-jährige Autofahrer eine Notbremsung durchgeführt. Diese Aktion verhinderte den Zusammenstoß mit den beiden Fußgängern jedoch nicht.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.