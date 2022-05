Verkehrsunfall Motorradfahrer bei Petronell-Carnuntum tödlich verunglückt

E in Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei Petronell-Carnuntum (Bezirk Bruck/Leitha) tödlich verunglückt. Der 37-Jährige war, wie die Polizei am Mittwoch berichtete, von Wien kommend in Richtung Hainburg unterwegs, als er kurz vor 19.30 Uhr stürzte und seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.