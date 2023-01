Wolfsthal: Pkw kracht in geparktes Auto

Werbung

Auf der Hauptstraße in Wolfsthal ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Lenkerin verletzt wurde. Die 47-jährige slowakische Staatsbürgerin war aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in ein auf dem Parkstreifen abgestelltes Auto gekracht. Die Lenkerin musste medizinisch betreut werden.

Die Feuerwehr Wolfsthal stellte die beiden beschädigten Fahrzeuge auf dem Parkstreifen ab und reinigte die Fahrbahn. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Hainburg/Donau transportierte einen der Wagen auf den örtlichen Bauhof.

