Kurzentrum Bad Deutsch-Altenburg bietet Kunst ein Zuhause

„Wir möchten Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit bieten, sich und ihre Werke bei uns zu präsentieren und so Farbe ins Spiel bringen“, erklärte Priska Schultz vom Kurzentrum Ludwigstorff, wo am Samstag die Vernissage einer Gruppenausstellung der Wiener St. Lukasgilde stattfand. Organisator Peter Sonnleitner, Obmann der Gilde und ebenfalls mit eigenen Werken vertreten, stellte die zehn Künstler vor. Zu sehen ist ein breites Spektrum an Landschaften, Stillleben und Porträts, die in verschiedenen Techniken wie Ölmalerei, Acryl oder Aquarell gearbeitet sind.

Die Kooperation des Kurzentrums mit der Gilde dauert schon mehrere Jahre, einzelne Mitglieder stellen jeweils für einige Monate aus, dann wird gewechselt. „Wir in Bad Deutsch-Altenburg wollen der Kunst ein Zuhause bieten, das gilt für unsere lokalen Künstlerebenso wie für Gäste“, sagte Gemeinderat Hans Wallowitsch (SPÖ), der den Kurort, vor allem bekannt für seine Jod-Schwefel-Quelle und das römische Kulturerbe, vorstellte. Bürgermeisterin Petra Wagener (SPÖ) eröffnete die Vernissage.