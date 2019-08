Die Zahnärztin Sarah Meindorfer-Henrich eröffnete eine Praxis im Ärztezentrum. Auf zweihundert Quadratmetern bieten die Zahnärztin und ihre drei Mitarbeiterinnen konservierende und ästhetische Zahnbehandlungen an, einer der drei Behandlungsplätze ist für die Zahnreinigung reserviert.

Ein Schwerpunkt der Praxis ist die Prothetik: „Mir gefällt das Handwerkliche, das Tüfteln“, erklärt Meindorfer-Henrich. Sie arbeitete zunächst als Zahntechnikerin, studierte Zahnmedizin in Wien (Abschluss 2009) und war von 2010 bis 2017 als Zahnärztin im Sanatorium Hera in Wien tätig. Bis 2019 arbeitete sie als Zahnärztin im Ambulatorium Floridsdorf in Wien.

Marc Bauer, Leiter der GKK in Bruck, und Vertreter der Stadt gratulierten. „Wir freuen uns über die neue Praxis, die die Versorgung der Hainburger verbessert“, erklärte Vizebürgermeisterin Silvia Zeisel (VP).