Premiere für Weihnachtsmarkt im Kulturhaus Petronell-Carnuntum

Im Kulturhaus in der Marktgemeinde wird heuer erstmals ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Am ersten Adventsonntag, 3. Dezember, werden verschiedene Direktvermarkter und Kunsthandwerker aus der Gemeinde von 10 bis 15 Uhr ihre Produkte anbieten. Organisiert wird der Markt von Gemeinderätin Michaela Eissler (unabhängig) und ihrem Mann Werner. „Wir haben die Veranstaltung eines Weihnachtsmarktes eigentlich schon vor Corona vorgehabt, jetzt versuchen wir es einmal“, berichtet Michaela Eissler.

Genügend Anbieter hätten sich in der Gemeinde rasch gefunden, die ihre Erzeugnisse zu den üblichen Preisen verkaufen würden. Die Produktpalette ist auf die Adventszeit abgestimmt. So wird etwa der „Herzensladen“ von Madlen Lesch eine Auswahl von Marmeladen, Gelees, Sirupen, Säften und Kräutersalzen anbieten, außerdem sorgfältig zusammengestellte Weihnachtskörberl und weihnachtliche Bastelarbeiten. Die Familie Dietrich wird landwirtschaftliche Produkte aus eigenem Anbau wie Linsen oder Kürbiskernöl verkaufen. Weiters können die Besucher bedruckte Textilien mit verschiedenen Weihnachtsmotiven erwerben, ebenfalls Weihnachtsbäckerei, Näharbeiten und verschiedene Basteleien, Christbaumanhänger und Schmuck. Die Auswahl wird durch CBD (Hanf-)-Produkte abgerundet.

Die Organisatorin Michaela Eissler wird Anhänger mit diversen Motiven, gehäkelte Hauben und selbst gebastelten Schmuck anbieten. Für einen kleinen Imbiss in Form von Keksen sowie warmen und kalten Getränken gegen eine freie Spende sorgen die Veranstalter. „Der Reinerlös wird für einen guten Zweck gespendet“, erklärt Werner Eissler.

Längster Adventmarkt in Hainburg

In Hainburg ist heuer ebenfalls ein Adventmarkt geplant. Er findet auf dem Hauptplatz West von 8. bis 17. Dezember statt. Auf dem Programm stehen Auftritte mehrerer Musikgruppen wie der Band „Talentfrei“, dem Singkreis Hainburg, der Musikschule und der Spielgemeinschaft Stadtkapelle-Hainburg-Musikverein Wolfsthal. „Mir geht es in erster Linie darum, dass die Besucher in der Innenstadt zusammengekommen“, erklärt Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer (ÖVP), die den Markt organisiert.

Hainburger Vereine und Organisationen werden vertreten sein, es gebe auch mehr Stände als im Vorjahr. Die Stadt unterstützt den Adventmarkt , indem sie den Strom zur Verfügung stellt und Mitarbeiter des Bauhofes beim Auf- und Abbau helfen. „Die Preise werden moderat erhöht, ein Besuch unseres Adventmarktes bleibt aber erschwinglich“, verspricht Gansterer-Zaminer und rechnet auch dank des Rahmenprogramms mit vielen Besuchern.

Himberger Advent ist ein Fixpunkt

Ebenfalls ein Fixpunkt ist heuer wieder der Himberger Adventmarkt. Von 1. bis 3. Dezember bieten 26 Stände entlang der Schulallee sowohl Kulinarik als auch Handwerksarbeiten an. Die Nachfrage nach Stellplätzen sei Gemeinderat Herbert Stuxer (SPÖ) groß: „Wir haben zwei Stände mehr als im vergangenen Jahr und einige weitere Anfragen. Leider müssen wir vielen absagen, behalten sie aber in Evidenz, sollte ein Standler oder eine Standlerin etwa krankheitsbedingt ausfallen.“

Ob die Preise für Speisen und Getränke aufgrund der Teuerung angehoben werden, entscheide man noch bei einer Vorbesprechung. „Es wird aber vermutlich bei den Preisen des Vorjahres bleiben, da wir da schon leicht erhöht haben. Also beispielsweise von 2,80 Euro auf 3 Euro aufgerundet. Der Bereich beziehungsweise die Produkte, die Kinder betreffen, wurden auch im Vorjahr nicht erhöht“, sagt Stuxer.

Auch dieses Jahr erwarte man wieder zahlreiche Besucher, die Vorfreude sei zweifelsohne spürbar, auch allgemein und nicht nur den Himberger Advent betreffend. „Der Himberger Advent dient außerdem vielen in erster Linie als gesellschaftlicher Treffpunkt, und nicht nur dem Einkauf diverser Produkte“, weiß der zuständige Gemeinderat.