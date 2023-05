Region Carnuntum-Marchfeld: Bauern und Winzer laden zur „Genusstour“

Die Weinbauregion Carnuntum erfreut besonders mit ihren Rotweinen Weinkenner auf der ganzen Welt, das Marchfeld gilt als „Gemüsegarten Wiens“. Die „Genusstour“ will beides kombinieren. „Am 20. Mai öffnen Produzenten, Biobauern und Winzer ihre Türen. Dabei können die Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen, mehr zur Arbeitsweise erfahren und die Erzeugnisse gleich verkosten“, erzählt Franz Jöchlinger, Obmann des Tourismusverband Römerland Carnuntum–Marchfeld.

Projektleiterin Margit Neubauer hebt die gute Kooperation der „Genusspartner:innen“ hervor: „Vom Schau-Brennen und Führungen bei den Produzenten bis hin zur vergnüglichen Traktorfahrt oder einem Einblick in die Spargelkultur ist für jeden etwas dabei.“ Das Programm findet dies- und jenseits der Donau in der Region Carnuntum und Marchfeld zwischen 10 und 17 Uhr statt, die Termine sind so abgestimmt, dass die Gäste mehrere Stationen besuchen und nach Lust und Laune in der Region ihr Programm auswählen können. Die Touren dauern eineinhalb Stunden und sind kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Biohof Speckl hat von 14 bis 15.30 Uhr geöffnet

In der Region Carnuntum stellt sich der „Biohof Speckl“ in Gerhaus den Besuchern von 14 bis 15.30 Uhr vor. Der Betrieb ist seit 2018 ein zertifizierter Bio-Bauernhof und hat mit Eiern von Legehühnern im Mobilstall („Wiesenei“) die Produktpalette erweitert. Daraus ergab sich auch die Idee, Nudeln zu produzieren. Die Erzeugnisse sind im Automaten in Gerhaus oder direkt auf dem Hof in Rohrau zu erstehen.

Schaubrennen bei Claus Pelzmann von 16.30 bis 18 Uhr

Claus Pelzmann in Berg verarbeitet Obst in allen Formen und ist mit seinen Edelbränden und Fruchtsäften überregional erfolgreich. Bei Fachverkostungen werden seine Produkte regelmäßig ausgezeichnet. Im Ab-Hof-Laden sind auch Marmeladen, Schokoladen, frisches Obst nach Saison wie Marillen, Zwetschken, Pfirsiche, Birnen, Äpfel und Quitten, erhältlich. Er hat am 20. Mai von 16.30 bis 18 Uhr die Schau-Brennerei geöffnet.

Um die Zusammenarbeit beider Regionen zu unterstreichen, präsentieren sich heuer erstmals die Carnuntiner Winzer im Marchfeld.“ Vertreten sind die Petroneller Winzer Josef und Barbara Pimpel (von 11 bis 13 Uhr auf dem Spargelhof Magoschitz in Mannsdorf/Donau) und Claus Dietrich (von 15 bis 16.30 Uhr in der „Bauernspeis Unger“ in Wagram/Donau). Die weiteren Stationen im Marchfeld und zusätzliche Informationen finden sich unter www.genuss-carnuntum-marchfeld.at.

Neben den oben angeführten Betrieben zählen auch „Pickert & Gschmiert Honig-Nussproduktion“ und „Weingut Riedmüller“ aus Hainburg, „Weinbau & Heuriger Gratzer-Sandriester“ aus Prellenkirchen, „Weingut & Gästezimmer Edelmann“ aus Göttlesbrunn, „Landgarten Bio-Snack“s, „Krupbauers Backhaus & Weingut und die Rubin Carnuntum Winzer, alle drei aus Bruck/Leitha, zu den „Genusspartner:innen“.

Der Folder „Genusspartner:innen Carnuntum-Marchfeld“ unter www.donau.com/prospekte aufgerufen oder unter 02163/3555 im Tourismusbüro Carnuntum-Marchfeld kostenlos bestellt werden.

