Kabarettist „Trick Niki“ tritt im Kulturhaus in Prellenkirchen auf

In eine wundersame Welt nimmt „Tricky Niki“ die Zuschauer in seinem aktuellen Programm „Nikipedia“ mit. Da gibt es einen Vampir, der kein Blut sehen kann, eine Ausbildung zum Jedi-Ritter geht mächtig daneben und ein heißblütiger Drache fängt selbst Feuer. Dazu sorgen Topflappen für ein kleines Wunder, und was hat das alles mit Nikis Omi zu tun? Diese und andere Fragen werden am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Kulturhaus in Prellenkirchen auf humorvolle Weise beantwortet. In seiner Show verbindet „Tricky Niki“ Bauchreden mit Comedy und Zauberkunst, das Publikum wird interaktiv in die Show eingebunden.

„Tricky Niki“ alias Nikolas Sedlak studierte zunächst Medizin, ehe er sich dem Journalismus zuwandte. Parallel dazu entdeckte er seine Leidenschaft für die Zauberkunst. Bald errang er als „Tricky Niki“ internationale Erfolge, übernahm die künstlerische Leitung des „Magischen Cercle Wien“ und bildete sich als Schauspieler bei Bernhard Murg weiter. Dieser führt auch bei „Nikipedia“ Regie. „Tricky Niki“ mischt in seinen Shows Comedy, Bauchrednerkunst und Zauberei.

