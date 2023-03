2024 kommt der rote Hirsch wieder ins Römerland Carnuntum

Das Viertelfestival NÖ bietet regionalen Kunst- und Kulturevents eine Bühne. 2024 wird es von 17. Mai bis 14. Juli im Industrieviertel über die Bühne gehen. Markenzeichen des Festivals der Kulturvernetzung sind die roten Hirsche, die dafür in der ganzen Region aufgestellt werden. Zum Mitmachen eingeladen sind Kulturinitiativen und Künstler ebenso wie Gemeinden, Schulen, aber auch Privatpersonen und Vereine. Einreichungen werden bis 5. Juni entgegen genommen. Dieses Mal lautet das Motto, um das sich dabei alles drehen soll, „Sichtweise“. Die Idee dahinter ist, dass durch die Projekte das Bewusstsein dafür gestärkt werden soll, dass es immer mehrere Möglichkeiten der Betrachtung gibt. „So darf die Sichtweise auch gewechselt, dürfen andere Sichtweisen miteinbezogen und unterschiedliche Sichtweisen in Dialog miteinander treten. Ein breites Feld für kreative Ideen“, ist man bei der Kulturvernetzung überzeugt.

Konkrete Informationen über das Motto, die Einreichmodalitäten und alles Weitere zum Viertelfestival gibt es bei einem ersten Infoabend am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr in Felmayer‘s Gastwirtschaft in der Neukettenhoferstraße 2-8 in Schwechat. Weitere Infoveranstaltungen sind darüber hinaus in Kottingbrunn und Bad Fischau geplant. Um Anmeldung wird unter viertelfestival@kulturvernetzung.at gebeten. Potenzielle Veranstalter können sich aber auch direkt bei der Kulturvernetzung informieren.

