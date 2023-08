Bruck: Blues vom Feinsten im „Café Niki“

Einen Bluesabend der Extraklasse hatte Walter Kolm am Samstag im Café Niki organisiert. Roland Stinauer (Gesang, Gitarre) und Alexander Galitsan (Violine) eröffneten als Duett, dann kamen als Überraschungsgäste Andreas Bankhofer (Saxophon) und Isabella Stinauer (Akkordeon) dazu. Auf der Setlist standen bekannte Titel wie „Stand by me“, „Jolene“ (in einer von Stinauer adaptierten Version) und „Let the Good Times roll“, dazu eigene Songs. Bankhofer trat auch als Sänger ans Mikro. Die Spielfreude war den Musikern vor allem bei den virtuosen Improvisationen anzuhören, mitunter geriet das Musizieren zu einer regelrechten Jamsession. Mit der letzten Zugabe, „Knockin on Heaven´s Door“, die letzten Takte a capella gesungen, klang der Abend aus.