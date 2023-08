Scharndorf: „Es geht doch immer um die Liebe“

Die Pflege des österreichischen Volksliedgutes liegt Gabriele Rupp, Sängerin und Chorleiterin, am Herzen. Gemeinsam mit dem Gitarristen Michael Gaal lud Rupp daher am Sonntag zum gemeinsamen Singen in den Hof ihrer Familie. Die Idee: die Besucherinnen und Besucher kommen nicht nur zum Zuhören, sondern singen selbst mit. Texte und Noten wurden bereitgestellt, auch das Liederbuch der „Volkskultur NÖ", und es fand sich ein Impromptu-Chor, dessen Mitglieder so harmonierten, als wäre oft geprobt worden.

Die Lieder, von „Gern ham tuat guat“ über „A Schisserl und a Reindl“ bis zum „Niederösterreichischen Hoamatlied“, wurden von den Gastgebern humorvoll eingeleitet, die meisten Texte handeln mehr oder weniger verklausuliert vom Zwischenmenschlichen. „Unser Motto lautet zwar Wasser und Wein, aber es geht doch immer um die Liebe, die im Mittelpunkt steht“, sagt Gabi Rupp.

In der Pause gab´s Getränke, Aufstrichbrote und Mehlspeisen, im Atelier der vielseitigen Gastgeberin zeigte diese eine Auswahl an textiler Handwerkskunst. Der Reinerlös aus dem verkauf kommt der Lebenshilfe Bruck zugute.