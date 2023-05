„Woodstock der Volkskultur“ im Brucker Gymnasium

Die Beschäftigung mit der eigenen Volkskultur stand in der Vorwoche im Brucker Gymnasium am Programm. Bei den Tagen der Volkskultur machten die Schüler außerdem einen Ausflug ins Volksmusik-Genre. Dazu waren Erhard Mann und Lukas Lattinger zu Gast und gestalteten mit den Kindern aus verschiedenen Schulstufen Mitmachkonzerte mit Jodlern und Volksliedern, die sie auf der „Steirischen Harmonika“, am Kontrabass und an der Teufelsgeige begleiteten.

Es wurden aber auch Ausflüge zur Volkskultur anderer Länder unternommen, zumindest in musikalischer Hinsicht. Die Volksmusikgruppe „Die Tanzhausgeiger“ luden die Kinder ein, mit ihnen zur Musik aus aller Welt zu singen und zu tanzen. Dabei wurde nicht zuletzt der Spaß groß geschrieben. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer der Schule hatten sich zum Thema Volkskultur Sing- und Tanzstunden überlegt.

An allen drei Tagen war jedenfalls eine Trachtenchallenge ausgerufen. Für jene Schüler, die an den Volkskultur-Tagen in Dirndl oder Lederhosen oder sonstiger Tracht zum Unterricht erschienen, gab's Schoko-Snacks von der Firma Landgarten und für einige sogar Pokale. „Die Klassenwertung der Trachtenchallenge gewann die 1F“, erzählt Lehrerin Katharina Bammer.

