Als die Flut über den Bezirk Bruck rollte

Es waren bange Stunden und Tage, die sich vor 20 Jahren im Bezirk abspielten. Besonders in Hainburg stieg der Wasserstand der Donau binnen weniger Stunden rasant an. Der damalige Feuerwehrkommandant Leopold Edlinger bereitete die Bevölkerung Hainburgs auf das schlimmste Hochwasser der letzten 100 Jahre vor.

In Bruck überwachte währenddessen die Einsatzzentrale des Bezirksfeuerwehrkommandos in drei Schichten die Hochwasserlage im Bezirk. Acht bis zehn Einsatzkräfte koordinierten die Alarmierungen. „Man muss trotz der Ausnahmesituation auch auf Verkehrsunfälle und Ähnliches vorbereitet sein“, betonte damals der Leiter des Katastrophenhilfsdiensts Peter Kremsner.

In Hainburg wurden indes die Häuser im Hochwassergebiet evakuiert. Nur einige wenige Familien blieben in ihren Häusern. Mit Sandsäcken wurden die Eingänge und Fenster der Gebäude gegen die anrollenden Wassermassen abgeschottet.

„Wasserstände von 830 bis 840 cm hatten wir bereits, damit können wir umgehen. Nun müssen wir damit rechnen, dass die Donau auf 900 cm steigt. Das ist auch für uns Neuland“, schilderte Kommandant Edlinger die Lage.

Immerhin erreichte selbst das Jahrhundert-Hochwasser 1954 „nur“ einen Pegelstand von 905 cm. Vom Kamp rollte eine Flutwelle auf Hainburg zu, die befürchten ließ, dass die Abschottung unter den Viadukten an der Hainburger Donaulände nicht mehr ausreichen würde. Nur kurze Zeit später wurden bereits die Hollitzerallee, die Jägerhaussiedlung sowie Teile der Wörtharm-Siedlung überflutet. Teilweise ragten nur noch die Dächer der Häuser aus dem Wasser.

Zugverkehr musste eingestellt werden

Auch in Bad Deutsch Altenburg spitzte sich die Lage bedrohlich zu. Dort stellte man sich darauf ein, dass die gesamte Badgasse bis zum Hauptplatz überflutet werden könnte. Aber neben dem Bahndamm tat sich eine neue Gefahr auf: Das Wasser drohte den Damm zu unterspülen. Feuerwehr und Helfer des Bundesheeres waren praktisch rund um die Uhr damit beschäftigt, durch Aufschüttungen einen Gegendruck zu erzeugen und so zu verhindern, dass sich die Flut einen Weg durch die Asphaltdecke bahnt.

Reinhard Schlögl von der Wasserstraßendirektion Ost empfahl, den Zugverkehr entlang der Donau vorübergehend einzustellen, da die Erschütterungen den Damm gefährden könnten. Dennoch setzte sich um 4 Uhr Früh in Wolfsthal ein Zug in Richtung Wien in Bewegung.

Feuerwehrkommandant Edlinger setzte alle Hebel in Bewegung, um den Zug zu stoppen und führte dem Zugführer eindringlich die Gefahr vor Augen: Um 4.48 Uhr stand der Bahnverkehr endgültig still.

Pegel kletterte auf 952 Zentimeter

Letztendlich kletterte der Pegel in Hainburg auf 952 cm. Insgesamt waren 13 Quadratkilometer überschwemmt, das Wasser reichte bis zum Grenzübergang nach Berg. Die Feuerwehr war in zwölf Tagen insgesamt 16.000 Stunden im Einsatz. In den Gemeinden Hainburg, Bad Deutsch-Altenburg, Wolfsthal und Berg wurden 70.000 Sandsäcke aufgeschlichtet.

Zwar waren bei der Jahrhundertflut im Bezirk zum Glück keine Todesopfer zu beklagen, aber das Hochwasser spülte so manchen die Existenzgrundlage und den Traum vom beschaulichen Heim davon. Etliche Häuser standen bis zum Dach unter Wasser. Übrig blieb ein durchnässter Rohbau. Einrichtungen mussten entsorgt werden, die Fußböden wölbten sich und mitunter dauerte es ein Jahr, bis die Bewohner in ihre eigenen vier Wände zurückkehren konnten. In Haslau und Regelsbrunn wurden Fischerhütten am Donauufer einfach weggeschwemmt und trieben als schwimmende Inseln stromabwärts.

„Wir mussten damals das Feuerwehrfest um zwei Wochen verschieben“, erzählt Leopold Edlinger heute. Das neue Feuerwehrhaus war damals erstmals Einsatzzentrale, viele Freiwillige leisteten Telefondienst und führten Essen aus. „Einige Bewohner wollten ihre Häuser nicht verlassen und sind in obere Stockwerke gezogen, wir mussten ihnen Lebensmittel und Medikamente mit der Zille bringen“, so Leopold Edlinger.

„Seither wurden die Bahnviadukte um zwölf Zentimeter aufgedoppelt, beim Hochwasser 2013 ist es sich dadurch gerade noch ausgegangen“, ergänzt Christian Edlinger, derzeitiger Feuerwehrkommandant von Hainburg. Über die österreichische Botschafterin Margit Bruck-Friedrich seien zudem Kontakte in die Slowakei geknüpft worden, um im Ernstfall rasch kooperieren zu können.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.