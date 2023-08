Praktikanten lernen Landesklinikum Hainburg kennen

Im Landesklinikum Hainburg werden jedes Jahr engagierte Praktikantinnen und Praktikanten aufgenommen, um Erfahrungen zu sammeln und um möglicherweise ihr Interesse für eine Berufslaufbahn im medizinischen Bereich zu wecken. Im Rahmen des Praktikums bekommen sie einen Gesamtüberblick über die Organisation des Klinikums und werden durch das Personal des Klinikums zu selbstständig ausgeführten Aufgaben angeleitet. Die Praktikantinnen und Praktikanten können so in den verschiedenen Abteilungen ihr Wissen und Engagement unter Beweis stellen.

Eine der diesjährigen Praktikantinnen, Lea Schweiger, sammelte einen Monat lang Erfahrungen in der Verwaltung. „Das Praktikum im Landesklinikum Hainburg hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte die Möglichkeit in die unterschiedlichen Abteilungen der Verwaltung hineinzuschnuppern. Die so gewonnenen Kenntnisse werden mir für meine zukünftige berufliche Laufbahn sicher hilfreich sein,“ erzählt Lea. „Wir freuen uns sehr über das Interesse der Jugendlichen, den Klinikalltag kennenlernen zu wollen. Bei ihrer Tätigkeit zeigten sich die Praktikantinnen und Praktikanten engagiert, lernbereit und offen“, erklärte der Kaufmännische Direktor Reinhard Drescher.