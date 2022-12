Das bringt 2023 im Bezirk Bruck/Leitha

Werbung

Vielfältig sind die Projekte, die in den Gemeinden des Bezirks im kommenden Jahr anstehen. Hier ein Überblick mit einigen Beispielen:

Heimatbuch: Prellenkirchen wird 2023 ein neues Heimatbuch vorstellen. Der Wiener Historiker Karl Heinz hat vor mehr als zwei Jahren mit den Recherchen begonnen, durch die Pandemie hat sich die Fertigstellung verzögert, weil etwa die Archive nicht immer zugänglich waren. In die Darstellung der Ortsgeschichte werden auch zahlreiche Interviews mit älteren Bewohnern der drei Katastralgemeinden einfließen.

Straßenbau: Vollausbau der Straße Edelhof in Göttlesbrunn und Teilsanierung der Gemeindestraße nach Höflein. Gesamtvolumen rund 500.000 Euro.

Jubiläen: Die Marktgemeinde Enzersdorf feiert 2023 gleich zwei Jubiläen: 100 Jahre Musikverein Margarethen und 60 Jahre Fischataler Musikverein.

Energiegemeinschaft: In Enzersdorf will man sich bis Jänner intensiv mit dem Thema Energiegemeinschaft befassen und eine solche gründen.

Flutlichtanlage: 2023 bekommen die Fußballer am Sportplatz in Höflein eine Flutlichtanlage.

Neuer Spielplatz: Höflein investiert im kommenden Jahr 40.000 Euro in einen neuen Spielplatz, der in der Mitte des Dorfs angesiedelt werden soll. Wo genau ist noch Gegenstand von Planungen.

Frauenberatungsstelle: Im Jänner wird die Frauenberatungsstelle im Schwechater Sozialzentrum SOFA (Soziales & Familie) in der Sendnergasse eröffnen.

Stadteinfahrt: In Bruck wird das letzte Teilstück der Fischamender Straße in Angriff genommen. Damit ist die Stadteinfahrt dann samt Nebenanlagen von der Stadtgrenze bis zum Kreisverkehr Pachfurther Straße erneuert.

Kurzparkzone: „Bis zur Flugsaison“ im kommenden Jahr soll laut Bürgermeister Thomas Ram (RAM) Fischamend zur flächendeckenden Kurzparkzone geworden sein. Dann wird im gesamten Stadtgebiet von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 13 Uhr die maximale Parkdauer auf drei Stunden beschränkt werden. Für Fischamender wird es eine Pauschallösung geben.

Neue Intendanz: Der neue künstlerische Leiter Christian Graf, Nachfolger von Langzeit-Intendant Peter Gruber, und sein Stellvertreter Florian Haslinger werden mit „Eisenbahnheiraten“ ihre ersten Nestroy-Spiele im Rannersdorfer Schloss Rothmühle auf die Bühne bringen. Premiere wird am 1. Juli sein, gespielt wird bis einschließlich 5. August.

Neuer Hochbehälter: Mannersdorf plant den Bau eines neuen Hochbehälters für die Wasserversorgung. Dieser hat ein Volumen von 1500m³ und kostet rund 3 Mio. Euro (inkl. Wasserleitungen). Notwendig ist diese Anschaffung geworden, weil die Gemeinde von der Bevölkerungszahl her gewachsen ist. Der Bau, der sich beim alten aufgelassenen Steinbruch befindet, soll 2023 abgeschlossen sein.

Bundesheer-Grundstücke: Oberste Priorität hat in Bruckneudorf der Abschluss des Ankaufs der Bundesheer-Grundstücke – darauf wartet die Gemeinde bereits seit 2015. Land und Bundesheer unterstützen dieses Projekt. Laut Bürgermeister Dreiszker (SPÖ) ist der Erwerb der Grundstücke „essenziell für die Gemeinde, weil dadurch Bauvorhaben wie ein neuer Bauhof, neues Feuerwehgebäude, betreutes Wohnen und ein Kinder- und Jugendspielplatz nicht verwirklicht werden können.“

Kulturhaus: Das lange Warten hat ein Ende. Das Kulturhaus – bisher „Toscana“ – wird nach längerer Renovierung im Februar 2023 wieder eröffnet. Franz Bruckner, der neue Pächter, wird ein ähnliches Konzept anbieten wie in seinem anderen Betrieb, dem „Schutzhaus Zukunft“ in Wien. Es werden also bald mehr kulturelle Veranstaltungen stattfinden.

Kindergarten I: Weil die Kindergartenrichtlinien geändert werden, benötigt Hof zusätzliche zwei Gruppen für den Kindergarten. Diese werden vermutlich im alten Kindergartengebäude untergebracht und nicht im jetzigen.

Kindergarten II: Wegen den neuen Gesetze in Niederösterreich hat Schwadorf eine Bedarfserhebung zu den Kindergärten durchgeführt. Demnach wird eine weitere Tagesbetreuungseinrichtung nötig sein. Deswegen soll 2023 eine weitere Gruppe errichtet werden, die rund 90.000 Euro kosten wird.

