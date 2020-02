40 Mal mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wilfleinsdorf im Vorjahr ausrücken. Den Großteil davon machten die sogenannten technischen Einsätze aus, allen voran die Verkehrsunfälle.

privat Kommandant Andreas Arthaber: 2019 weniger Einsätze als 2018.

In Summe seien das elf Einsätze weniger gewesen als noch im Jahr 2018. Besonders bei den Brandeinsätzen sei ein Rückgang zu verzeichnen gewesen, aber auch das Ausbleiben schwerer Unwetter habe sich positiv auf die Einsatzstatistik ausgewirkt, so Feuerwehr-Kommandant Andreas Arthaber.

Zu den großen Einsätzen zählten etwa der Brandeinsatz bei der Firma Landgarten oder der schwere Verkehrsunfall mit fünf Verletzten Anfang Juni auf der B10. Darüber hinaus absolvierte die Feuerwehr im Vorjahr 37 Übungen, darunter auch die Unterabschnittsübung bei der Mars in Bruck im Juni.

Bei den Leistungsbewerben konnte die Feuerwehr ebenfalls gut abschneiden, etwa mit dem Abzeichen in Bronze beim Landesbewerb in Traisen. Derzeit zählt die Wilfleinsdorfer Wehr 46 aktive Mitglieder, elf Reservisten und 12 Mitglieder der Feuerwehr-Jugend, die sich ebenfalls sehr aktiv an Bewerben und Übungen beteiligte. In Summe brachten die Kameraden 3.300 Stunden für die Ausbildung der Jugendgruppe auf.