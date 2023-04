Gery Seidls Flucht vor dem Blackout

„Ein jeder hat ein Recht auf seine Ängste“, konstatiert Gery Seidl gleich zu Beginn seines neuen Solo-Programmes „beziehungsWEISE“. Seine Ängste heißen in diesem Fall „Blackout“. Mit seiner, schon aus früheren Programmen bekannten imaginären Frau Andrea, will er aus der Großstadt aufs Land, um dort autark leben zu können. Was bietet sich da besser an als das Haus der Urgroßmutter „Urli“ in Stetten, Holzweg 4.

Auf dem Weg dorthin erinnert sich HTL-Absolvent Seidl an einen Airbnb-Urlaub mit Familie am Gardasee und an seine erste Baustelle in einer Simmeringer Kleingartensiedlung, bei der der Siedlungsobmann scheinbar tot in der Baggerschaufel landet. Und um die Zustimmung seiner Frau zu bekommen, aufs Land zu ziehen, verspricht er ihr ein Auto ohne Dach - sprich: Cabrio. Fehlt nur noch Urlis Einverständnis.

Das rund zweistündige Programm ist gespickt mit Pointen und Wortwitz, bei denen das Publikum kaum aus dem Lachen raus kommt und sich mit Seidl auch spontane Wortgefechte liefert, etwa ob ein „Thermomix“ ein Herzensbrecher oder Bier beim Grillen ein „Trinksalat“ ist.

Seidl besticht in seinem Programm nicht zuletzt mit seinen schauspielerischen Qualitäten. Mit atemberaubender Geschwindigkeit vollführt er als Alleindarsteller eine emotionale Diskussion zwischen Mann, Frau, Tochter und Urgroßmutter. Und im verrauchten Hinterzimmer der Tankstelle in Stetten glänzt er mit einem aberwitzigen Gespräch eines Landesrates, örtlichen Notars und Bademeisters über den persönlichen Body-Mass-Index.

Dazwischen beweist Seidl fast unbemerkt Tiefgang und bringt einen „persönlichen Museumstag“ ins Spiel: Glückliche Tage im Leben, die es wert sind, ausgestellt zu werden. Für manche wird daraus ein Louvre, für andere nur ein Hinterzimmer.

Am Schluss macht sich Urli mit ihrem Nachbar Ernsti zu einem Airbnb-Urlaub am Gardasee auf und hat einen heißen Tipp für Seidl am Holzweg 4 parat: „Vergesst nach dem Blackout nicht, das Licht wieder aufzudrehen.“

