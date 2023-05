Bruck setzt auf heimische Stauden für Grünraum-Bepflanzung

Vertreter anderer Gemeinden kommen oft nach Bruck, um sich die Beetbepflanzungen im öffentlichen Raum der Stadt anzusehen. Bruck nimmt hier nämlich eine Vorreiter-Rolle ein. Vor einigen Jahren hat man gemeinsam mit Landschaftsplaner Helmut Lehner, von dem das Konzept stammt, begonnen, die Wiesenflächen sukzessive durch pannonische Staudenbeete zu ersetzen. Heimische Pflanzen also, die auch der größten Hitze und Trockenheit standhalten, werden in Kreisverkehre, Baumscheiben und innerstädtische Beete gepflanzt. Aber auch die Evangelische Pfarre hat in ihrem Gemeinschaftsgarten auf das Konzept zurückgegriffen. Dadurch werden die Grünflächen nicht nur pflegeleicht und klimafit, sie bieten auch den Bienen wertvolle Nahrung. Bereits mehrfach wurde die Stadt dafür mit dem „Goldenen Igel“ von „Natur im Garten“ ausgezeichnet.

Helmut Lehner erklärt bei der Pechnase das Konzept der Grünraum-Bepflanzung in Bruck. Foto: Energiepark Bruck

Nun bestand im Zuges eines Stadtspaziergangs auf Initiative von Klima- und Energiemodellregions-Managerin Irene Schrenk die Möglichkeit für die Brucker Bevölkerung, die naturnah bepflanzten Grünflächen bei einem geführten Spaziergang zu besichtigen. „Ich freue mich, dass auf Initiative unserer KEM-Managerin Irene Schrenk wir diese innerstädtischen Juwele präsentieren können“, so Vizebürgermeister Roman Brunnthaler (SPÖ).

Besichtigt wurden die Grünräume im öffentlichen Raum wie zum Beispiel der Kreisverkehr Leithagürtel, die Fischamender Straße, die Pechnase sowie den Gemeinschaftsgarten der Evangelischen Pfarre, die abschließend zu einem kleinen Umtrunk einlud.

