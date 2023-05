VORTRAG Höflein: Krisensicher durch Selbstschutz!

KS Kerstin Schäfer-Zimmermann

Beppo Wagner, Bürgermeister Otto Auer, Irene Schrenk, Helmut Nossek und Heribert Kirchmayer informierten in der Limeshalle. Foto: Gemeinde Höflein

S achlich und unaufgeregt informierte der Zivilschutzverband in der Limeshalle darüber, was im Falle eines „Blackouts“ zu tun ist und wie man sich am besten vorbereitet.