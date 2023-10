Beschwerdebrief gegen „Vetternwirtschaft“ in Au

Vor kurzem erreichte ein Brief mit brisantem Inhalt den Gemeinderat der kleinen Gemeinde und auch die Redaktion der NÖN. In dem Schreiben ohne Absender gehen einige Beschuldigungen an den von der ÖVP dominierten Gemeinderat und speziell auch an die amtierende Bürgermeisterin Reka Fekete hervor. Stein des Anstoßes sind, ohne dabei konkrete Namen zu nennen, die jüngsten Personalentscheidungen auf Verwaltungsebene, die laut dem oder der Autor/in „über die Köpfe des Gemeinderates“ in Eigenregie erfolgten. Der explizite Vorwurf lautet, dass hier eine bestimmte Familie bei der Vergabe von Gemeindeposten bevorzugt wird. Der/die Autor/in attestiert, dass „von der vormals viel gepriesenen Vorgehensweise 'es wird alles offen kommuniziert und gemeinsam abgestimmt und entschieden' wenig bis gar nichts mehr übrig zu sein scheint“. Auch „mangelndes Engagement“ für den Ort aufgrund der „landespolitischen Ambitionen“ Feketes werden thematisiert.

Die Bürgermeisterin dazu: „Wir haben den Brief im Juli erhalten und im Gemeinderat ausführlich besprochen. Nahezu alle Gemeinderäte sind im Frieden mit der Entscheidung. Die neue Verwaltungsbedienstete ist objektiv die bestgeeignete Person aus dem Bewerberkreis.“ Die Behauptungen aus dem anonymen Brief quittiert sie als „absolut haltlos“, denn Personalentscheidungen würden „selbstverständlich“ im Gemeinderat besprochen, denn „es ist mir wichtig, dass wir Entscheidungen im Gemeinderat rational, reflektiert und möglichst objektiv treffen; persönliche Befindlichkeiten dürfen hierbei nicht viel Raum haben“, so Fekete.

Aus ihren Ambitionen, über die Ortsgrenzen hinweg Politik betreiben zu wollen, macht Fekete ebenfalls keinen Hehl, denn „das eine schließt das andere ja nicht aus.“

Auch für Gerhard Robitza von der oppositionellen „Aurer Bürgerliste“ (ABL) gibt es „absolut keinen Diskussionsbedarf, da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Angestellte wurde in Absprache mit dem Gemeinderat aufgrund ihrer beruflichen Qualifizierungen angestellt und nicht aufgrund irgendwelcher verwandtschaftlichen Verflechtungen.“