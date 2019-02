Am vergangenen Mittwoch wurde in der Früh ein Einbruch in die Volksschule bemerkt und bei der Polizei angezeigt.

Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter sollen durch die hintere Eingangstür in das Schulgebäude eingedrungen sein. Gestohlen wurde dabei angeblich nichts. Das stößt bei VP-Bürgermeister Otto Auer auf keine Verwunderung: „Es ist auch nichts Wertvolles da, das gestohlen werden könnte.“

Türen und Schreibtisch wurden aufgebrochen

Der Sachschaden, der bei diesem Einbruch angerichtet wurde, sei jedoch hoch. Sowohl die hintere Eingangstüre als auch eine Türe im Inneren seien aufgebrochen worden. Zusätzlich dazu sei auch ein versperrter Schreibtisch zerstört worden.

Müssen diese Gegenstände komplett erneuert werden, beläuft sich die Schadenssumme laut Auer auf rund 12.000 Euro. Nur falls es die Möglichkeit einer Reparatur gäbe, könnten die Kosten etwas niedriger sein.