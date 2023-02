ÖVP-Spitzenkandidat Otto Auer holt Platz 1

Ein Dankeschön an die Wähler, aber auch an die eigenen Mitstreiter richtet Otto Auer nach Bekanntgabe der Vorzugsstimmen aus. „Danke an alle 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich bei dieser Wahl zur Verfügung gestellt haben und ganz gezielt in ihren Zielgruppen gelaufen sind“, betont der ÖVP-Spitzenkandidat.

Bezirksweit erhielt Auer mit 2.330 persönlichen Kreuzerln auch die meisten Vorzugsstimmen. Damit ließ der Höfleiner Bürgermeister seinen parteiinternen Konkurrenten und Amtskollegen aus Moosbrunn, Paul Frühling, doch deutlich hinter sich. Er bekam mit 1.575 Stimmen exakt 755 weniger als Auer. Damit zieht der Höfleiner auch in den Landtag ein.

Mit diesem Ergebnis reicht es aber letztlich auch nicht für Platz zwei im Bezirk. Den holte sich SPÖ-Spitzenkandidat Jürgen Maschl mit 1.725 persönlichen Stimmen. Nachdem der Schwadorfer Bürgermeister auch auf der roten Landesliste zu finden war, durfte er sich dort ebenfalls über 1.263 Vorzugsstimmen freuen.

Ebenfalls auf Bezirks- und Landesliste kandidiert hat der künftige FPÖ-Landtagsmandatar Werner Herbert. Er verpasste mit 1.060 Vorzugsstimmen auf Bezirksebene das Stockerl um rund 500 Stimmen. Auf der Landesliste erhielt der Enzersdorfer Vizebürgermeister zudem 426 Kreuzerl.

Die Spitzenkandidaten der übrigen Parteien liegen im Vergleich sehr deutlich darunter. Bei Sebastian Schirl-Winkelmaier von den Grünen waren es gerade einmal 217 Vorzugsstimmen auf der Bezirksliste, 127 erhielt er auf der Landesliste. NEOS-Listenerster Paul Haschka bekam 208 Vorzugsstimmen und Renate Strauss von der KPÖ kam auf 127 Vorzugsstimmen. Die Fischamender Gemeinderätin erhielt zudem 111 Stimmen über die Landesliste.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.