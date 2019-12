Im neuen Jahr erwarten uns im Bezirk einige Neuerungen, zwei große Jubiläen und die Fertigstellung von Projekten, die seit vielen Jahren gefordert worden waren. Die NÖN wagt einen Ausblick auf einige der Dinge, die uns 2020 ins Haus stehen.

Jahrzehnte hat man in Bruck darauf gewartet. Seit geraumer Zeit wird daran gearbeitet. 2020 wird dürfen die ersten einziehen: Die historische „Burg“ im Stadtzentrum wird revitalisiert. Im September sollen die Kleinkinderkrippe und der Kindergarten in Betrieb gehen. Konkret soll dort der gesamte Kindergarten I vom jetzigen Standort in der Wienergasse hin übersiedeln. Zu diesen drei Gruppen kommt noch eine weitere, die derzeit im Container in der Höfleinerstraße untergebracht ist. Darüber hinaus soll auch die Kleinkinder-Betreuung, die sich derzeit in der Höfleinerstraße befindet, ab September im Generationenhaus in der Burg untergebracht werden.

Müller Die Fertigstellung der Burg in Bruck schreitet in großen Schritten voran. Im September soll dort der Kindergarten in Betrieb gehen.

Die „Haydnregion“ bietet 2020 unter dem Jahresmotto „Erlebnis Haydn“ ein Musik-Festival mit 28 Veranstaltungen an 14 Standorten im Bezirk. Unter den rund 400 mitwirkenden Künstlern werden die „Beethoven Philharmonie“ und die „Wiener Singakademie“ sowie international gefragte Persönlichkeiten auftreten. Einen Kontrapunkt werden Crossover-Programme wie etwa „Haydn meets Piazzolla“, bei dem Wiener Klassik auf argentinischen Tango trifft, bilden. Start ist am 1. März.

Die Weichen sind gestellt: Der derzeitige Tennisplatz in Bruck wird an die gemeinnützige Genossenschaft „Familienwohnbau“ verkauft. Mit den Einnahmen will die Stadt 2020 beim Freizeitzentrum am Stadtrand eine neue Tennisanlage mit wieder vier Plätzen und einem neuen Klubhaus errichten.

Der dreispurige Ausbau der Ostautobahn A4 war eine langjährige Forderung der Region. 2019 wurde mit den Arbeiten für das Teilstück von Fischamend bis Göttlesbrunn begonnen. Dieser Abschnitt soll im Jahr 2020 fertiggestellt werden. Danach folgt bis Ende 2022 der Ausbau des Abschnitts bis Bruck West. Der weitere Ausbau bis Neusiedl/Gewerbepark ist derzeit in der Detailplanung und soll voraussichtlich ab 2023 folgen.

Burggraf Auf der A4 wird derzeit am Ausbau des Abschnitts von Fischamend bis Göttlesbrunn gearbeitet. Der soll 2020 fertig werden.

Im Mai 2020 ist es soweit. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wird das vierte Bürogebäude am Flughafen, der „Office Park 4“ fertiggestellt sein. Mit 60 Millionen Euro handelt es sich selbst am Airport für ein Mega-Projekt. Neben Büro- und Eventflächen im Ausmaß von rund 26.000 m wird in dem neuen Komplex direkt vor dem Tower auch ein Kindergarten einziehen. Diese soll sieben Gruppen umfassen und damit Platz für bis zu 135 Kinder bieten. Den Betrieb wird der Verein „Monpti bewegt“ übernehmen.

Ab Februar starten die Hauptarbeiten für die Unterführung beim Bahnhof Lanzendorf. Die Verkehrsfreigabe soll laut ÖBB im Dezember 2020 sein. Bis dahin wird es nicht möglich sein, die Bahnkreuzung zu befahren. Der Bahnbetrieb in der Haltestelle Lanzendorf-Rannersdorf soll jedoch eingleisig aufrecht erhalten bleiben. Die Gesamtfertigstellung ist im Frühjahr 2021 geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund 14,8 Millionen Euro.

Ein offizieller Startschuss ist bereits getan. Die tatsächlichen Bauarbeiten für das neue Seniorenzentrum in Fischamend werden aber erst im Frühjahr 2020 losgehen. Realisieren wird das „Dr. Krepp-Haus für Senioren“ die Firma Humanocare. Mit der Fertigstellung im Herbst 2021 stehen im neuen Seniorenheim mehr als 75 Betten verfügen. Das Projekt kostet rund elf Millionen Euro.

Stefanie Cajka Im Frühjahr starten die Arbeiten für das neue Seniorenzentrum direkt an der Hainburgerstraße in Fischamend.

Zwei Pergamenturkunden vom 7. Jänner 1120 belegen es: Die Geburtsstunde Moosbrunns. Zumindest findet sich die Ortsbezeichnung „Brunnen“ in den Dokumenten, hier dürfte die erste Siedlung entstanden sein. Ab 1222 kam dann das Wort „Moos“ dazu. Es bedeute so viel wie sumpfiges Gelände. Moosbrunn feiert das 900-Jahr-Jubiläum jedenfalls mit einem Festakt am 7. Jänner ab 17 Uhr im Festsaal.

Das zweite 900-Jahr-Jubiläum im Bezirk begeht 2020 die Gemeinde Ebergassing. Sie wurde 1120 in einer Traiskirchner Urkunde als Ort Ebergozzingen erstmals erwähnt. Die Katastralgemeinde Wienerherberg wird übrigens 840 Jahre alt. Über das Jahr gesehen sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, allen voran ein Mittelalterfest am 20. und 21. Juni sowie das Abschlussevent von 4. bis 6. September am Rodelhügel mit Auftritten von Künstlern, die einen Bezug zu Ebergassing haben.