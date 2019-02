„Die Situation ist extrem“, so beschreibt der Hofer Günter Gumpinger den Zustand, in dem sich ein Teil des Straßengrabens an der Landesstraße L161 zwischen Wasenbruck und Reisenberg derzeit befindet. Seit Monaten liegen dort gut sichtbar unter anderem alte Autoreifen, Plastikmüll und auch Plakate herum.

Zum Vorschein kamen diese, als die Reisenberger Wassergenossenschaft letzten Herbst die Sträucher geschnitten und den Entwässerungsgraben, der neben der Fahrbahn verläuft, von Müll und Schlamm gereinigt hat. „Der Fahrbahnrand sollte vermutlich gesäubert werden, aber jetzt schaut es schlimmer aus als vorher“, sagt Gumpinger.

Dass der Müll bislang noch nicht weggeräumt wurde, stört nicht nur Gumpinger, der am Weg zum Bahnhof regelmäßig dort vorbeifährt. Auch Reisenbergs SP-Bürgermeister Josef Sam betont, dass die Gemeinde daran interessiert ist, dass der Graben gereinigt wird. „Wir haben bereits mit der Bezirkshauptmannschaft Baden Kontakt aufgenommen, um so schnell wie möglich eine Begehung zu erreichen“, sagt Sam im NÖN-Gespräch.

Grundeigentümer ist die Gemeinde allerdings nicht. Dafür zuständig ist die Reisenberger Wassergenossenschaft. „Uns gefällt es auch nicht“, hält Obmann Martin Hartl fest. Der Müll soll weggeräumt werden. Der Zeitpunkt dafür steht laut dem Obmann allerdings noch nicht fest. „Derzeit ist es ungünstig, da Wasser im Graben ist. Wir müssen erst warten, bis er wieder trocken ist“, erklärt Hartl.

Gumpinger sieht indes jeden Einzelnen gefragt, Müll zu vermeiden. „Es gehört verhindert, dass Leute einfach ihren Müll im Straßengraben entsorgen“, betont er.