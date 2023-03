Höflein: Hannes Artner räumt Spitze des Weinbauvereins für Carina Auer

Carina Auer ist schon lange keine Unbekannte mehr. Als Tochter von Andrea und Franz Hechinger, Gattin von Winzer Michael Auer und damit Schwiegertochter von Höfleins Bürgermeister Otto Auer, ist sie nicht nur die treibende Kraft in den Familienbetrieben, sondern bringt sich seit Jahren auch kräftig im Höfleiner Weinbauverein ein. Zuletzt organisierte sie mit Robert Payr den Winzerpfad mit Ehrengast Johanna Mikl-Leitner.

Hannes Artner - seit 35 Jahren Obmann des Weinbauvereins Höflein - hat bei der jüngsten Sitzung des Vereins beschlossen: „Carina macht ohnehin schon die ganze Arbeit. Sie soll an die Spitze! Sie ist großartig!“

Gesagt. Getan. Nach 35 Jahren wurde also ein Wechsel an der Spitze vollzogen und Carina Auer zur neuen Obfrau gewählt. Mit ihr im Team sind Peter Artner und Daniela Raser als ihre beiden Stellvertreter, Anton Rödler bleibt Kassier und Victoria Gottschuly-Grassl fungiert als Schriftführerin.

Für die zweifache Mama kam der Wechsel zwar etwas überraschend, aber sie nahm die Wahl dankend an. Wie sie „die Ära nach Hannes Artner“ gestalten will, findet sich demnächst auf NÖN online und in der Printausgabe der NÖN nächste Woche.

Und Hannes Artner tut indes und künftig, was er am Besten kann: Netzwerken, Verkostungen mit seinem „Schmäh“ begleiten und mit umfassenden Wissen rund um Wein glänzen. Er wurde zum „Sonderbeauftragten“ für Weinverkostungen ernannt.

Genau in dieser Funktion ist er aktuell unterwegs. Ein ausführliches Interview über seine Zeit als Obmann folgt.



