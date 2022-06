Rohrau: Albert Mayer (ÖVP) ist neuer Bürgermeister

Werbung

Die Marktgemeinde Rohrau hat einen neuen Bürgermeister: der vormalige Vizebürgermeister Albert Mayer folgt Herbert Speckl, der sein Amt nach 22 Jahren mit Ende Mai zurückgelegt hat. Neuer Vize ist Ortsvorsteher Markus Breyer, bisher geschäftsführender Gemeinderat. Mayer war in der konstituierenden Sitzung Mitte der Woche von allen Mandataren der beiden Fraktionen ÖVP und SPÖ gewählt worden.

Albert Mayer ist seit über 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv und seit Jänner 2000 Vizebürgermeister. Der 59-jährige Landwirt ist verheiratet und hat zwei Töchter. "Wir haben in der Gemeinde ein gutes Team und arbeiten alle gut zusammen, das soll so bleiben", kommentiert Mayer in einer ersten Stellungnahme gegenüber der NÖN.

Mehr Informationen in der nächsten Ausgabe der Brucker NÖN!

