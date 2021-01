Die Brucker Feuerwehr rückte am Samstagabend ebenso wie ihre Wilfleinsdorfer Kollegen zu einem Brandeinsatz in Bruck aus. Beim Eintreffen der Brucker Wehr stand bereits eine komplette Seitenwand des Gebäudes in Brand.

Unter Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Nachdem der Brand erfolgreich gelöscht war, wurde das Gebäude noch mit Wärmebildkameras sorgfältig kontrolliert. Die Brandursache steht noch nicht fest. Vor Ort waren außerdem sowohl Einsatzkräfte des Roten Kreuzes als auch der Exekutive inklusive Brandermittlern.