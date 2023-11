Schon fast alles bereit für den Brucker Advent

Es ist zwar noch ein Weilchen hin, aber die Vorbereitungsarbeiten für den Weihnachtsmarkt in der Brucker Innenstadt sind schon weit gediehen. „Es ist alles schon soweit vorbereitet. Die Plakate sind schon im Druck“, freut sich Brucker Advent-Obfrau Renate Bogensperger, dass sie dieses Mal auch wieder einige neue Standbetreiber mit dabei hat. „Es sind zum Beispiel schöne Holzarbeiten dabei“, so Bogensperger.

Insgesamt bleibe das Konzept des Adventmarkts wie in den letzten Jahren. So werden die weihnachtlichen Stände wieder im Hof des Rathauses und am Hauptplatz davor aufgestellt. „Ich habe dieses Mal auch wieder die große Pagodenhütte für den Vereinsstand“, erzählt Bogensperger, dass der große Punschstand des „Brucker Advent“ wieder fix sei. Die Kulinarik sei dieses Mal deutlich einfacher zu handhaben, weil der Cateringraum des Rathauses seit kurzem mit einer Gastroküche ausgestattet ist.

Auch das Rahmenprogramm steht bereits. „Bei der Eröffnung haben wir heuer ein Bläserensemble der Musikschule“, kündigt die Obfrau an. Offiziell eröffnet wird der Markt am Donnerstag, 7. Dezember um 18 Uhr. Von Donnerstag bis Samstag ist täglich von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag, 10. Dezember von 15 bis 21 Uhr. Gleich am Donnerstag geht es um 19.30 Uhr mit den beliebten „Popsongs with a message“ von der Gesangsklasse von Erwin Nagelreiter, ebenfalls aus der Anton Stadler Musikschule, weiter. Vor allem für die Kinder gibt es an allen Tagen zusätzliches Programm, wie etwa das Kinderschminken am Freitag oder Bastelnachmittage am Samstag und Sonntag. Am Freitag und Samstag kommt außerdem jeweils um 16 Uhr das „Christkind“ mit kleinen Überraschungen für die Kinder.

Den Abschluss bildet am Sonntag um 18 Uhr „Rockin' Christmas“ mit dem Saxophonensemble von Manfred Kröpfl aus der Musikschule.