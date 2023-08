Prellenkirchen: Winzer laden zum Kellergassenfest

Unter dem Motto „Wein und Kunst“ findet am Samstag, 26., und Sonntag, 27. August, das Kellergassenfest statt. Die Heurigenbetriebe öffnen ab 10 Uhr ihre Weinkeller und Schankstuben und werden die Gäste mit bodenständigen Schmankerln und Qualitätsweinen verwöhnen. Der SV Prellenkirchen ist am Samstag ab 21 Uhr mit einer Schirmbar vertreten. Zusätzlich zur Kulinarik werden Künstler und Kunsthandwerker aus der Region in den Kellern ihre Werke präsentieren.

Die Kellergasse Prellenkirchen liegt im Naturschutzgebiet Spitzerberg, einem Teil der immer bekannter werdenden Weinbauregion Carnuntum. Großflächige Felssteppen, Trockenrasen und das trockene pannonische Klima prägen die Gegend und schaffen ausgezeichnete Voraussetzungen für den Weinbau. Die Kellergasse besteht aus 63 Gebäuden, teils mit Steingewölbekellern aus dem 18. Jahrhundert. Die Besucher können sich an beiden Tagen des Festes durch die Weingärten des Spitzerberges kutschieren lassen.