Hainburg: Kultur trifft Tradition auf dem Schlossberg

Traditionell wird am letzten Ferienende auf dem Schlossberg groß gefeiert. Beim 3. Hainburger Weinpanorama werden am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr, zehn Winzer aus der Region Spitzerberg im historischen Ambiente ihre edlen Tropfen präsentieren. Den Besuchern bietet sich in der gepflegten Burganlage ein weiter Ausblick über die Stadt Hainburg, die Donau und das Marchfeld. Die kulinarische Begleitung übernehmen die Mitglieder und Helfer der Arbeitsgruppe Schlossberg.

Passend zur Weinkultur werden heuer mit dem Schrammel-Duo „16er Buam“ neue musikalische Akzente gesetzt. Mit ihrer witzigen und doch traditionsbewussten Darbietung bekannter österreichischer Heurigenlieder sorgen die „16 er Buam“ mit Knöpferlharmonika, Kontragitarre und Gesang für die richtige „weinselige“ Stimmung.

Am Sonntag, 3. September, lädt die Arbeitsgruppe zum Frühschoppen in den Burghof. Ab 9 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst vor der Kulisse der Pankratiuskapelle statt. Danach bietet die Arbeitsgruppe Speis und Trank, musikalisch begleitet von der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg–Musikverein Wolfsthal.

Aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen wird der Shuttledienst beim Weinpanorama nur für nachweislich körperlich beeinträchtigte Personen angeboten und auch beim Frühschoppen auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert. Der Reinerlös beider Veranstaltungen dient der Erhaltung, Erforschung und Weiterentwicklung der historisch bedeutenden Burganlage.