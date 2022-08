Saisonausklang auf dem Schlossberg in Hainburg

Die Arbeitsgruppe Schlossberg erhält und pflegt mit ihren ehrenamtlichen Helfern nunmehr seit 47 Jahren die Burganlage und den gesamten Schlossberg in Hainburg. Die finanziellen Mittel dafür werden neben Eigenleistungen (rund 1900 freiwillig geleistete Arbeitsstunden im Jahr) vor allem durch Veranstaltungen, Spenden und Subventionen aufgebracht.

Im Arbeitsjahr 2022 wurden neben den Projekten zur Neugestaltung des Burghofs und zur historischen Erforschung der Burg auch wieder einige Veranstaltungen im Burghof durchfgeführt. Zum Ferienausklang lädt die Arbeitsgruppe am 2. September ab 18 Uhr zum Weinpanorama in den Burghof und zum traditionellen Frühschoppen am 4. September nach der Messe um 9 Uhr ein.

Das Hainburger Weinpanorama bietet Genuss für alle Sinne. Umrahmt von der wunderschönen Burganlage mit herrlichem Ausblick über die Stadt Hainburg, die Donau und das Marchfeld, kredenzen zehn Winzer der Weinregio Spitzerberg ihre Weine begleitet durch abgestimmte Schmankerln. Das Duo „Manuel Hafner und Nadja“ sorgt mit interessanten Interpretationen und Eigenkompositionen für die musikalische Gestaltung.

Bein traditionellen Frühschoppen wird nach dem ökumenischen Gottesdienst die Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg-Musikverein Wolfsthal auf dem Schlossberg für Stimmung sorgen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.