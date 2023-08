Göttlesbrunn: Lukas Markowitsch holt sich „Salon“-Sieg

„Dieser Wein ist das Ergebnis alter Rebstöcke, konsequenter Arbeit im Weingarten und einem schonenden Ausbau im Keller. Er überzeugt mit Tiefgang und Langlebigkeit und spiegelt den Boden und das Klima Carnuntums wider“, kommt Luka Markowitsch gerne ins Schwärmen, wenn es um seinen „Carnuntum DAC Zweigelt Ried Haidacker“ geht. Und das zurecht: Denn der Göttlesbrunner Winzer konnte mit dem edlen Rotwein beim „Salon Österreich“ als einer von nur 18 Weingütern österreichweit reüssieren.

So holte Markowitsch in der Kategorie „Gebietstypische Weine – Carnuntum DAC“ Platz eins und darf sich als Sieger beim wohl „härtesten Weinwettbewerb Österreichs“ bezeichnen. „Es zeigt, dass finessenreiche, fruchtige Weine wieder beliebter werden. Unser Ried Haidacker konnte durch Raffinesse, Trinkfreudigkeit und Lagerfähigkeit überzeugen“, lässt der Winzer wissen.

„Newcomer-Titel“ für Gabriel Graßl

Doch nicht nur Markowitsch hatte in in letzter Zeit Grund zum Feiern, auch seine Kollegen aus der Weinbauregion Carnuntum wussten mit ihren Tropfen zu überzeugen. So auch Jungwinzer Gabriel Graßl vom Weingut Nepomukhof in Göttlesbrunn. Er holte sich im Rahmen der „Vineus Wine Award“-Verleihung der Gastronomie-Fachhändler den Titel in der Kategorie „Newcomer Winzer“. Graßl hat den Familienbetrieb es kürzlich übernommen und führt ihn in bereits vierter Generation.

Auf Siegertreppchen schafften es zudem die Weingüter Gottschuly-Grassl aus Höflein und Martin Netzl aus Göttlesbrunn im Rahmen der NÖ Landesweinprämierung. Ersteres setzte sich in der Kategorie „Zweigelt“ mit dem „Zweigelt Carnuntum DAC 2021 Hoher Weg“ durch, zweiteres in der Kategorie "Schmeckert“ für aromatische Sorten mit dem „Gelber Traminer Niederösterreich 2021“.