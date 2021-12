Nach Wohnungsbrand in Hainburg: „Wir haben alles verloren“

„Wir haben von heute auf morgen alles verloren“, erzählt Stefan Stefko. Vergangene Woche war in der Wohnung, in der der Hainburger gemeinsam mit Sohn Matthias lebt, ein Brand ausgebrochen. Das rasche Eingreifen der Nachbarn und der Feuerwehr hatte Schlimmeres verhindert. „Mein Sohn war mit einem Freund allein in der Wohnung, die Kinder wurden von Nachbarn in Sicherheit gebracht“, so Stefko.

Zwar mussten die beiden Buben und vier weitere Erwachsene in den Landeskliniken in Mistelbach und Hainburg behandelt werden, alle sind aber mittlerweile wieder wohlauf. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr war in die verrauchte Wohnung eingedrungen und konnte auch die Katze der Familie aus den Flammen retten. „Auch ihr geht es mittlerweile wieder besser“, wie Tierärztin Ursula Eybel berichtet.

Ausgebrannte Wohnung muss saniert werden

Der Brand wurde von der Feuerwehr Hainburg gelöscht. „Unsere Aufgabe war es, unter umluftunabhängigem Atemschutz den Brandherd zu lokalisieren und zu löschen, weiters wurden Wohnung und Stiegenhaus mit einem Überdruckbelüfter vom Rauch befreit“, schildert Einsatzleit-Kommandant Christian Edlinger.

Die Wohnung muss jetzt saniert werden, kurz vor Weihnachten hatten Vater und Sohn keine Bleibe mehr. In der Stadt wurde daraufhin eine große Hilfsaktion ins Leben gerufen. Stefan und Matthias kamen nach ihrem Spitalsaufenthalt in einer Ferienwohnung im „Goldenen Anker“ kostenfrei unter. Die Parteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, Organisationen wie der ÖAAB und Vereine sammelten Spenden. Auch der Lionsclub Hainburg hat sich spontan mit Gutscheinen für die Beschaffung notwendiger Artikel des täglichen Bedarfs beteiligt. Petra Simon von „Kindermoden Treffpunkt Ast“ übergab Matthias eine Grundausstattung an Bekleidung. „Eine vorbildliche Hilfsaktion, die wir seitens der Gemeinde unterstützen“, erklärt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Die Stadt hat ein Spendenkonto eingerichtet (Daten auf der Homepage). Unter dem Kennwort „Hainburger für Hainburger“ soll damit auch in Zukunft unverschuldet in Not geratenen Familien geholfen werden.