Hainburgs Stadtpfarrer Posch: „Nobelpreisträger lebt zurückgezogen“

Hohe Auszeichnung für einen Wahl-Hainburger: der Literaturnobelpreis geht heuer an den NorwegerJon Fosse. Der Schriftsteller, dessen Werk Romane, Kinderbücher und Theaterstücke umfasst, wurde zwar im norwegischen Hagesund geboren, heute lebt er nicht nur in Norwegen, sondern wegen seiner dritten Ehe mit einer slowakischen Wissenschafterin zeitweise auch in Hainburg (die NÖN berichtete).

In einem Interview sagte er einmal: „Ich schreibe am liebsten an dem für mich sichersten Ort, zu Hause“ und meinte damals wohl sein Haus in Bergen (Norwegen). Laut ORF-Kulturjournal habe er in Hainburg den idealen Schreibort gefunden: „In Hainburg habe ich Abstand zu Norwegen, vielleicht auch Abstand zu mir selbst. Und so komme ich beidem, Norwegen und mir, irgendwie näher, als wenn ich mittendrin wäre.“ Er reagierte überwältigt auf die Auszeichnung, wäre allerdings auch etwas besorgt im Hinblick auf die Aufmerksamkeit, die damit nun einhergehen werde.

In der Tat ist der Schriftsteller auf seine Privatsphäre bedacht. „Er lebt sehr zurückgezogen, früher ist er regelmäßig zu uns in die Kirche gekommen“, berichtet Stadtpfarrer Othmar Posch. Fosse war 2013 zum Katholizismus konvertiert und ist Berichten zufolge ein religiöser Mensch. „Ich habe natürlich mit ihm gesprochen, gefragt, wo er herkommt und geplaudert, aber das ist schon länger her, er war jetzt schon lange nicht mehr im Gottesdienst bei uns“, so Posch.

In der städtischen Haydnbibliothek im „Alten Kloster“ wird man vergeblich nach einem Werk von Fosse fragen. „Wir haben einmal eines aufgestellt gehabt“, erzählt Bibliotheksleiterin Renate Glaw. Persönlich schätze sie den Autor sehr, aber das Buch musste schließlich vor allem aus Platzgründen neueren Werken weichen. „Natürlich kann es sein, dass seine Bücher jetzt nachgefragt werden, vielleicht findet sich ja ein Sponsor, der die Bibliothek bei der Anschaffung unterstützt“, sagt Glaw.