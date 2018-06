Das berühmteste Theater der Welt, das „Shakespeare’s Globe Theatre“, wird nächstes Wochenende im Amphitheater zu sehen sein.

„Und dies mit einem wahren Feuerwerk an Shakespeare-Stücken“, berichtet Piero Bordin, Intendant von „Art Carnuntum“, der die Aufführungen organisiert. Auf dem Spielplan stehen drei echte Klassiker: „Der Kaufmann von Venedig“ (29. Juni), „Der Widerspenstigen Zähmung“ (30. Juni) und „Was ihr wollt“ (am 1. Juli). „Am Samstag gibt es eine Matinee um 14 Uhr, bei der das Publikum abstimmt, welches der drei möglichen Stücke gespielt werden soll. Besonders ideal ist das für Familien, welche das weltberühmte Theater gemeinsam erleben wollen.“

Piero Bordin, der Leiter von „Art Carnuntum“. | privat

Alle Aufführungen dauern einschließlich Pause etwa zweieinhalb Stunden.

Die Bedeutung des „Art Carnuntum“-Festivals lässt sich aus den diesjährigen „Tony Awards“ in New York ersehen. Diese Auszeichnung (eigentlich Antoinette Perry Award) ist ein seit 1947 jährlich vergebener US-amerikanischer Theater- und Musicalpreis, der als wichtigster US-amerikanische Auszeichnung dieser Art gilt, vergleichbar mit dem Oscar für Filme, dem Grammy für Musik und dem Emmy für Fernsehen.

Einer der Preisträger, neben Weltstars wie Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber oder Sänger Bruce Springsteen, ist das „La MaMa Theater“ in New York, seit Jahrzehnten exklusiv beim Welt-Theater-Festival Art Carnuntum vertreten. Dessen Leiterin, Mia Yoo, welche das legendäre Off Off Broadway Theater von der Gründerin Ellen Stewart übernahm, nahm auf dem „Roten Teppich“ der New Yorker Radio City Music Hall die Trophäe entgegen. Zuletzt war das La MaMa Theater mit der Aufführung von „Pylades“ vor zwei Jahren in Carnuntum zu sehen, mit Mia Yoo in der Rolle der Elektra.