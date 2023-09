Philosophische Sozialkritik von Heraklit bis heute bei Art Carnuntum

„Wir wollen Heraklit vorstellen und den Leuten Mut machen: Denken ist gar nicht schwer“, machte Autor und Regisseur Jürgen Kaizik gleich in seinen einleitenden Worten deutlich, dass der Abend in der Römertherme einen Bogen von der griechischen Antike bis in die Jetztzeit spannend sollte. Denn das Stück „Heraklit“ ist wie alles, was das Bad Ausseer Theaterteam macht, nicht auf die Bühne und auch nicht auf die Vergangenheit beschränkt. Die „Bluadschwitz Blackbox“ gibt nur Uraufführungen und nur „Themen, die uns auch heute noch etwas angehen“, betonte Kaizik, bevor er die Bühne an das Schauspiel-Duo des Abends übergab.

Mathias Kahler-Polagnoli ließ den „ersten wirklichen Philosophen“ Heraklit ausdrucksstark aufleben - wenngleich das Stück eigentlich mit seinem Tod begann. Der Legende nach wurde er von seinen eigenen Hunden zerfleischt. Die Relation zur Welt bildete Ines Kratzmüller, die Heraklits Frau spielte. Sie ist der fiktive Teil des Stücks, da man lediglich vermutet, dass Heraklit verheiratet war, aber wesentlich, um ihn greifbar zu machen.

Was sich unmittelbar vor den Augen des Publikums entsponn, waren Szenen einer nicht allzu glücklichen Ehe, die Heraklit als Mensch zeigten, die klarmachten, dass er wohl nicht der beliebteste oder sympathischste unter ihnen war. Aber auch auf sehr eindringliche Art, dass seine Gedanken die Jahrtausende überdauerten, weil sie auch heute noch Relevanz haben. Die entsprechenden Textpassagen bestehen zu 80 Prozent aus Originalzitaten des Heraklit, von der Idee des „Logos“ über „alles fließt“ bis „der Krieg ist der Vater aller Dinge“.

Als Zuschauer fühlt man sich von den beiden in den Bann gezogen, unterstrichen wird das Erleben noch durch den dritten Protagonisten auf der Bühne - ein Monochord, das von Peter Kaizar nach den Forschungen des Pythagoras nachgebaut wurde und die Spannung mit manchmal sphärischen, manchmal kratzenden Klängen steigert.

Der zweite Teil, nämlich die „Geheimnisse des Übergangs“ wurden von Kaizik lediglich im Anschluss angerissen. Dabei fand er aber auch gleich den Übergang bis in die Jetztzeit, indem er unter anderem Parallelen zwischen der Dekadenz der alten Römer und jener eines Donald Trump herleitete.

Das große Finale des diesjährigen Welttheater-Festivals geht nächste Woche gleich zweifach über die Bühne: Am Freitag und Samstag sind „Lord Chamberlain's Men“ mit Shakespeares „Romeo & Julia“ jeweils um 19.30 Uhr im Amphitheater in Petronell-Carnuntum zu sehen.