Tragische Liebe im Amphitheater von Petronell-Carnuntum

Es ist wohl die große Liebesgeschichte der Weltliteratur. William Shakespeares „Romeo und Julia“ hat die Jahrhunderte überdauert, ist unzählige Male neu inszeniert worden und hat an Dramatik bis heute nichts eingebüßt. Selten jedoch bekommt man - vor allem hierzulande - die Chance auf ein so unmittelbares und originalgetreues Shakespeare-Erlebnis, wie es am Wochenende im Amphitheater von Petronell-Carnuntum präsentiert wurde. Constantina Bordin hatte die Londoner „Lord Chamberlain's Men“ nach Carnuntum gebracht, jene Theatertruppe, die wie keine andere die Essenz der Werke des großen englischen Dichters auf die Bühne bringt.

Zweimal spielten die Nachfolger der ursprünglichen Shakespeare-Theatergruppe vor ausverkauften Reihen. Sieben Männer spielen dabei alle Rollen, die im Stück vorkommen - auch die weiblichen, wie es zu Shakespeares Zeiten üblich war. Und wenn man damit rechnet, dass es etwas seltsam anmutet, wenn Männer in Frauenkostümen auftreten, so wird man im Laufe des Stücks überrascht: Es dauert nicht lange, bis es einem gar nicht mehr auffällt. Denn, die Darsteller sind so grandios, dass man einfach nur in den Bann der Geschichte der beiden Liebenden aus verfeindeten Familien gezogen wird, die sich unweigerlich zu ihrem tragischen Ende zuspitzt.

Ohne Mikrofone, mit einer simplen Holzbühne kommen sie auch so gut wie ohne Requisiten aus und lassen dennoch das historische Verona ebenso lebendig werden wie die 19 Protagonisten des Stücks. James Burman als Romeo (und Sampson) und Cameron Percival als Julia (und Abraham) überzeugen dabei ebenso wie Edward Bertram und Hal Geller, die beide gleich in drei Rollen schlüpfen. Durchaus auch die komischen Elemente des Werks bringt vor allem Craig King als Nurse ins Spiel, er gibt darüber hinaus auch Lord Montague und den Apothecary. Und nicht minder überzeugend sind Enzo Benvenuti und Lewis Bruniges.

Constantina Bordin hat mit dem heurigen Welttheater-Festival zweifelsfrei bewiesen, dass sie die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters nicht nur füllt, sondern Art Carnuntum ihren eigenen kreativen Stempel aufdrückt. Man darf künftige Festivals mit viel Vorfreude erwarten.